Repubblica Ceca: coronavirus, limitazioni per conferenze universitarie

- Il ministro dell'Istruzione della Repubblica Ceca, Robert Plaga, ha invitato le università del Paese a non organizzare grandi conferenze per gli studenti nel prossimo semestre. Il ministero ha inviato una lettera ai rettori consigliandogli di passare alla didattica online per alcune materie. La raccomandazione di Plaga riguarda soprattutto le lezioni in cui si uniscno studenti di diversi gradi e discipline. L'Università Masaryk a Brno ha già deciso di limitare il numero di studenti che potranno partecipare alle lezioni a contatto a non più di cinquanta persone. Anche l'Università Palacky di Olomouc ha deciso di limitare le lezioni prima di ricevere la lettera del ministro. "Già il 27 agosto il rettore ha inviato una raccomandazione alle facoltà che l'insegnamento diretto dovrebbe essere tenuto per piccoli gruppi di studenti, invece le lezioni per grandi gruppi si svolgeranno a distanza", ha detto Gabriela Sykorova Dvornikova, portavoce dell'Ateneo. L'università consiglia di passare alla didattica online soprattutto se il numero di partecipanti supera cento persone. (Vap)