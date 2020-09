Sudan-Egitto: alluvioni, ministro della Sanità egiziano a Khartum per consegna forniture mediche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Sanità egiziano, Hala Zayed, è in visita a Khartum per partecipare alla consegna degli aiuti de Il Cairo in risposta alle inondazioni che hanno colpito il Paese. È quanto si apprende da una nota del ministero ripresa dai media egiziani, secondo cui Zayed guida una delegazione di 20 medici e di un gruppo di infermieri e tecnici. La delegazione, si legge nella dichiarazione, è composta da un’equipe medica specializzata nel contrasto alle malattie legate alle alluvioni. La delegazione, che sarà divisa in quattro gruppi, è inoltre incaricata di addestrare i medici sudanesi nell'irrorazione di pesticidi. La visita giunge dopo che ieri le forze armate egiziane hanno lanciato un ponte aereo per consegnare aiuti alimentari e forniture mediche al Sudan in risposta alle inondazioni.(Cae)