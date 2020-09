Russia-Germania: caso Navalnyj, diplomazia di Mosca convoca ambasciatore tedesco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore tedesco in Russia, Geza Andreas von Gayr, è stato convocato per un colloquio al ministero degli Esteri russo. Lo ha riferito all'agenzia di stampa "Ria Novosti" l'ambasciata tedesca a Mosca. La missione diplomatica ha chiarito che l'incontro si svolgerà mercoledì. In precedenza, la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, ha detto che Mosca si aspetta da Berlino tutti i dati disponibili sul presunto avvelenamento dell'oppositore Aleksej Navalnyj, disponibili presso il laboratorio in Germania. (Rum)