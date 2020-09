Lazio: Mattia (Pd), applicare subito nuova legge su scuola 0-6

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'audizione di oggi sulla ripresa dei servizi educativi della fascia 0-6 anni, "è emersa preoccupazione rispetto alle criticità che potrebbero verificarsi per la necessità, da parte di nidi e materne, di erogare un servizio che rispetti scrupolosamente le nuove linee guida a tutela della salute delle nostre bambine e bambini senza rischiare il decadimento dell'attività pedagogica". Così, in una nota, Eleonora Mattia, presidente della IX commissione Diritto allo studio, istruzione e pari opportunità del Consiglio regionale del Lazio, a margine delle audizioni che si sono appena concluse in modalità telematica. "La riapertura in sicurezza - aggiunge - deve essere l'obiettivo principale e servono indicazioni certe per evitare che il sistema collassi se si presentassero casi sieropositività e regole chiare per contenere al massimo il rischio di contagio. Una scuola sicura per la salute è quello che prima di tutto dobbiamo riuscire a garantire in fase di riapertura e fino alla fine dell'anno scolastico. Maggiori risorse per gli Enti locali che gestiscono interamente i servizi educativi territoriali e integrazione dell'organico, sia di educatori che di personale ausiliario, è l'impegno che la Regione Lazio si sta assumendo per risolvere le incertezze che stanno caratterizzando questa particolare ripartenza, tanto delicata per i bambini di questa fascia di età che hanno già pagato le conseguenze del lockdown in termini di socialità e scolarizzazione e per le famiglie, in misura maggiore per le donne che hanno dovuto scegliere di rimanere in casa per accudire i figli". (segue) (Com)