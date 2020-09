Lazio: Mattia (Pd), applicare subito nuova legge su scuola 0-6 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le difficoltà economiche purtroppo "non sono soltanto delle famiglie - spiega Mattia - ma anche delle stesse strutture educative, considerato che molte stanno avendo difficoltà a riaprire, mentre molte altre hanno deciso di non farlo, perché, nonostante i contributi della Regione, non è stato facile sostenere i costi di gestione, ai quali adesso si aggiungono quelli della sanificazione. Tuttavia, per tamponare le carenze, la Regione si sta già attivando per dare ulteriori contributi per l'assunzione del personale che era in cig durante i mesi dell'emergenza. Oggi emerge prepotentemente la necessità di offrire servizi affidabili in termini di frequenza e di offerta educativa, che può essere senz'altro garantita con l'applicazione della nuova legge sullo 0-6, che prevede una serie di novità, dal nido domestico ai nuovi numeri del rapporto bambino/insegnante, fino a maggiori risorse e potenziamento dell'outdoor education, che riescono a soddisfare le sopravvenute esigenze che si sono generate con l'emergenza sanitaria. I bambini devono essere considerati soggetti titolari del servizio educativo e non semplici utenti, attraverso un progetto educativo di qualità che elimini tutte le disuguaglianze, quale è l'obiettivo che la nuova legge intende raggiungere". (Com)