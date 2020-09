Slovacchia: Jan Toth è il candidato del governo per la presidenza del Consiglio di bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Jan Toth, esperto economico ed ex vice governatore della Banca nazionale slovacca, dovrebbe diventare il nuovo presidente del Consiglio responsabile di bilancio (Cbr). Sarà nominato a questo incarico dal ministero delle Finanze, in seguito la sua candidatura sarà sottoposta alla votazione del parlamento. Il ministro delle Finanze Eduard Heger (Olano) ha comunicato la candidatura di Toth oggi. Il governo ha scelto tra tre candidati che hanno avuto successo nel processo di selezione. "Il Cbr è un'istituzione indipendente creata per salvaguardare le finanze pubbliche. Ecco perché è fondamentale che sia guidato da un esperto con esperienza", ha affermato Heger.(Vap)