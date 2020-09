Ambiente: Fontana-Deiana (M5s), riconversione ecologica sia cuore Recovery plan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La riconversione ecologica dev'essere il cuore pulsante del piano per utilizzare i fondi del Recovery Plan. Su questo punto il Movimento 5 Stelle non ha dubbi, anche alla luce delle ricadute positive che un tale investimento porterà sulla riduzione dell'inquinamento, sul miglioramento delle condizioni di salute e sull'occupazione". Così le deputate del Movimento 5 Stelle, Ilaria Fontana e Paola Deiana rispettivamente vicepresidente del gruppo alla Camera e capogruppo in commissione Ambiente."L'Agenzia Europea dell'Ambiente ci ha appena ricordato che il 13 per cento dei decessi nell'Unione Europea è legato all'inquinamento, aggiungendo che a farne le spese sono soprattutto i più poveri e le periferie. La risposta che dobbiamo continuare a dare dunque è proprio quella che mette insieme la riduzione delle disuguaglianze e dell'inquinamento, il benessere diffuso e l'economia circolare" aggiungono. "Il Movimento 5 Stelle al Governo ha tracciato la strada di questo processo con diverse misure e provvedimenti che cominciano a dispiegare i propri effetti: dai fondi per l'economia circolare al decreto clima, dai 400 milioni per combattere l'inquinamento atmosferico allo stop alle trivelle e alle centrali a carbone fino al decreto Clima e alle tante misure contenute nei provvedimenti approvati dall'inizio della pandemia, come ad esempio il supebonus al 110 per cento. La centralità della questione ecologica per il Movimento 5 Stelle è chiara e irrinunciabile e continuerà a 'contaminare' tutte le scelte della maggioranza e del governo" concludono le deputate Fontana e Deiana. (Com)