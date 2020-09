Milano: Comune, rigenerare spazi urbani grazie a sponsorizzazioni tecniche, online l'avviso pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato pubblicato, e resterà aperto per tre anni, l'avviso per la ricerca di sponsorizzazioni tecniche per realizzare progetti di rigenerazione urbana di spazi pubblici a Milano. Lo comunica in una nota il Comune in cui spiega che il bando pubblico recepisce le linee di indirizzo varate dalla Giunta a fine maggio per regolare gli interventi dei privati negli spazi pubblici. Le proposte di sponsorizzazione tecnica dovranno contenere i dettagli di progettazione ed esecuzione di interventi di riqualificazione, rigenerazione e valorizzazione urbana di spazi pubblici della città, come vie, piazze, parchi etc. Le offerte potranno riguardare anche specifici progetti lanciati dall'Amministrazione tramite l'avvio di una selezione pubblica oppure prendere ispirazione dall'Abaco degli Interventi, pubblicato sul sito insieme al bando e contenente un'esemplificazione delle tipologie di intervento e di ambito delle stesse. (segue) (com)