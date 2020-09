Milano: Comune, rigenerare spazi urbani grazie a sponsorizzazioni tecniche, online l'avviso pubblico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'avviso è finalizzato ad esplorare il mercato e ad individuare proposte di sponsorizzazione da parte di privati. Ma soprattutto mira a chiarire che gli operatori dovranno perseguire strategie in linea con le normative ambientali di settore e con le politiche di sostenibilità ambientale (compresa la mobilità sostenibile) promosse ed attuate dal Comune di Milano. I progetti dovranno osservare il mantenimento della natura pubblica degli spazi e favorirne l'accessibilità da parte di tutti i cittadini. L'Amministrazione intende privilegiare infatti interventi che valorizzino il riassetto urbano, l'estensione dei marciapiedi, la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali e l'introduzione di piste ciclabili. Ma anche la riqualificazione delle pavimentazioni, la cura del verde pubblico, l'introduzione di nuove piantumazioni. Spazio anche per gli interventi che prevedano la fornitura di nuovi elementi di arredo, installazioni temporanee, introduzione di parklet e interventi di urbanistica tattica. (com)