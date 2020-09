Israele: coronavirus, coprifuoco notturno il 40 località

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo israeliano ha approvato la misura che impone il coprifuoco notturno in 40 località del paese considerate dei focolai di diffusione della Covid-19, a causa dell’elevato numero di contagi. Lo riferisce il quotidiano israeliano “The Times of Israel”. La misura restrittiva entrerà in vigore a partire dalle 19 di questa sera per i prossimi sette giorni, fino alle 5 del 15 settembre. Durante le ore di coprifuoco, la popolazione delle “zone rosse” - in gran parte comuni arabi - non potrà allontanarsi oltre 500 metri dalla propria abitazione e le attività commerciali non essenziali e le scuole saranno chiuse. Tra le località interessate dal coprifuoco vi sono Bnei Brak (città vicino a Tel Aviv a maggioranza ultraortodossa), Beitar Ilit, Umm al-Fahm e Nazareth, parti di Gerusalemme, Ashdod ed Eilat. Il coprifuoco sarebbe dovuto entrare in vigore ieri sera, ma la scelta delle zone da includere nella lista ha rallentato le procedure. Domenica, 6 settembre, quattro sindaci della comunità ultraortodossa hanno pubblicato una lettera aperta con cui hanno accusato il primo ministro, Benjamin Netanyahu, di “calpestare” le loro comunità e “additarle come vettori di malattie”. Giovedì, 10 settembre il gabinetto di governo si riunirà per decidere su un eventuale restrizione dei movimenti in tutto il paese in vista di una serie di festività ebraiche, che si terranno dal 18 settembre al 10 ottobre. Oggi il ministero della Salute di Gerusalemme ha annunciato 3.425 nuovi casi di contagio da Sar-CoV-2, portando il totale dei contagiati a 135.288, di cui 106.297 guariti.(Res)