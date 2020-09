Tennis: Pelonzi (Pd), faccia tosta Raggi su sport a Roma dopo rinuncia a olimpiadi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo del Partito democratico in Campidoglio, Giulio Pelonzi, in un tweet commenta le dichiarazioni della sindaca di Roma Virginia Raggi in occasione della presentazione degli Internazionali di tennis. "Bene gli internazionali di tennis - scrive Pelonzi -. Raggi dimentica però che il prestigioso torneo si svolge da 30 anni nella Capitale. Ci vuole una bella faccia tosta a dire che Roma si conferma città dello sport dopo la rinuncia alle olimpiadi e i pasticci sullo stadio della Roma". (Rer)