Riforme: Italia viva, portare a 25 anni età minima per entrare in Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicecapogruppo di Italia viva in Senato Laura Garavini chiarisce la posizione del suo partito sul disegno di legge costituzionale che estende l'elettorato al Senato. "Assurdo non voler modificare l'elettorato passivo quando si va a modificare quello attivo - spiega -: noi siamo dalla parte dei giovani, sempre, e vogliamo una vera riforma, fatta bene, non le solite cose a metà. Svecchiare il Parlamento significa non solo abbassare l'età degli elettori a 18 anni ma consentire ai 25enni di entrare in Senato. Voteremo contro lo stralcio di questa modifica costituzionale che è sempre più necessaria a rinnovare la classe dirigente del Paese". (Rin)