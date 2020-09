Colleferro: Leodori, Facebook e Twitter blocchino profili e post che speculano su Willy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I social network, Facebook e Twitter, "devono intervenire subito per fermare post e profili che speculano in modo vergognoso su Willy e la sua morte". Lo afferma in una nota il vice presidente della Regione Lazio, Daniele Leodori. "Va ringraziata la Polizia postale per il lavoro che sta portando avanti nel contrastare forme di reato che si stanno diffondendo sui social su una tragedia immane - aggiunge Leodori -. È morto un ragazzo di 21 anni. Rispetto e umanità. Invito tutti, a iniziare dalle forze politiche, i giovani a mobilitarsi per frenare l'orda vergognosa - conclude Leodori - di tanti che ballano sulla vita di un ragazzo interrotta a 21 anni".(Com)