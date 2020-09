Roma: Nanni, con Raggi è diventata ex Capitale d'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ormai Roma in mano ai 5 stelle è diventata l'ex capitale d'Italia". Così in una nota Dario Nanni, consigliere del VI Municipio. "Una giunta che ha cominciato il suo mandato con il rifiuto alla candidatura alle Olimpiadi - aggiunge - che avrebbero permesso di realizzare centinaia d'interventi di riqualificazione e ammodernamento della nostra città e il rilancio della sua economia, in primis del turismo, per non parlare di cosa avrebbe rappresentato l'assegnazione di questo evento per il mondo dello sport. Per non parlare dell'assegnazione a Milano del Tribunale Europeo dei Brevetti, o della decisione di scegliere Torino come sede dell'Istituto Italiano per l'intelligenza artificiale fino allo smacco di farsi scippare anche la finale di Coppa Italia, che visto ciò che rappresenta, ossia il trofeo calcistico intitolato alla nazione, di cui Roma è capitale, suona come un furto", osserva Nanni. (segue) (Com)