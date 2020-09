Roma: Nanni, con Raggi è diventata ex Capitale d'Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche se tra questa vicende non c'è un rapporto diretto, il filo che lega - spiega Nanni - è il fatto che Roma è stata fatta fuori da tutto, neanche fosse il capoluogo di una piccola provincia. E tutto questo nel silenzio totale della sindaca e della sua maggioranza così loquace e facinorosa quando era all'opposizione e i cui rappresentanti oggi sono in parte spariti e quelli rimasti non dicono nulla. E' vergognoso che di fronte a tutto questa la prima cittadina non dica un parola, che non rivendichi il ruolo, la centralità e la storia della nostra città. Se fossi stato al suo posto – conclude - avrei tuonato e difeso la nostra città con le unghie e con i denti, ma probabilmente, vista l'incapacità di questa amministrazione si preferisce farsi scippare tutto in modo da non dover gestire nulla". (Com)