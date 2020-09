Lombardia: Regione finanzia 19 progetti a sostegno formazione e lavoro dei giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa la fase di valutazione dei progetti presentati sul bando 'La Lombardia è dei giovani 2020', giunto alla seconda edizione. Confermato il successo dell'iniziativa con una grande partecipazione da parte del territorio: 19 progetti approvati per un totale di contributi assegnati pari a 1,2 milioni di euro. I soggetti beneficiari sono Comuni, in forma singola o associata, enti locali, istituzioni scolastiche, soggetti pubblici o privati come imprese sociali, associazioni giovanili, parrocchie, fondazioni, associazioni di categoria e associazioni sportive. La misura è frutto della collaborazione tra Regione Lombardia e Anci Lombardia con lo scopo di rafforzare il dialogo strutturato con il territorio e sviluppare un piano di azioni strategiche e integrate per valorizzare il potenziale giovanile locale e la partecipazione dei giovani. Sono stati oggetto di cofinanziamento interventi diretti a favore dei giovani incentrati o sull'orientamento al lavoro, il sostegno nei periodi di transizione e l'acquisizione e valorizzazione di nuove competenze, oppure sulla valorizzazione di reti, hub e spazi pubblici di aggregazione giovanile e sulla rivitalizzazione, pertanto delle periferie. (segue) (Com)