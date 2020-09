Lombardia: Regione finanzia 19 progetti a sostegno formazione e lavoro dei giovani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presentate 51 domande, per un totale di 3,7 milioni di euro di contributi richiesti con un incremento di quasi il 40 per cento rispetto alle 37 domande presentate nel 2019. Tra le novità del bando di quest'anno è stata presentata una domanda a valenza regionale da parte del Comune di Cremona. Oltre a 18 progetti locali, della durata minima di 10 mesi, ripartiti fra 9 province lombarde e la Città Metropolitana di Milano e un progetto a valenza regionale per un totale di contributi concessi pari a 1,5 milioni di euro per i progetti provinciali e 200.000 euro per il progetto regionale. "Sono 19 i progetti finanziati in tutta la Lombardia - ha sottolineato l'assessore allo Sport e Giovani di Regione Lombardia - Si tratta di idee molti interessanti e che mettono gli under 34 al centro delle attività locali. Tutti i progetti presentati si realizzeranno sul campo e saranno a disposizione dei Comuni per aiutare gli Under 34 nell'inclusione sociale". (segue) (Com)