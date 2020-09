Lombardia: Regione finanzia 19 progetti a sostegno formazione e lavoro dei giovani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'iniziativa del mio assessorato è arrivata alla seconda edizione: quest'anno oltre ai progetti comunali abbiamo anche una novità importante. Da Cremona partirà un progetto che permetterà di avere una piattaforma regionale per l'orientamento allo studio e al lavoro. Il Bando - ha aggiunto l'assessore - ha lo scopo di rendere i giovani i veri protagonisti attivi della comunità in cui vivono. La cittadinanza attiva e le competenze civiche contribuiscono al raggiungimento dell'autonomia e sono utili per sviluppare le soft skill che agevolano l'ingresso nel mondo del lavoro". A Gallarate (Va) il progetto 'Academy Young' prevede una collaborazione con il museo Maga per la realizzazione di un incubatore di esperienze per valorizzare il territorio attraverso i giovani con la realizzazione di spazi aggregativi. Ad Usmate Velate/MB verrà creata un 'escape room' per valorizzare percorsi di formazione dedicati alla valorizzazione delle capacity building dedicati a gruppi e associazioni del territorio. Ad Albino/BG invece nascerà una comunità digitale per valorizzare l'intera Valle Bergamasca con una promozione attraverso video e contenuti digitali fatta degli stessi ragazzi che potranno poi attraverso continuare a usarla, implementarla e gestirla attraverso la formazione specifica. A Rho/MI verranno recuperate le periferie della città attraverso proposte dei giovani per i giovani. (Com)