Tunisia: sondaggio, presidente Saied e Abir Moussi in cima alle intenzioni di voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dello Stato tunisino, Kais Saied, resta in cima alle classifica delle intenzioni di voto per il decimo mese consecutivo con il 56 per cento delle preferenze. E’ quanto emerge da un sondaggio condotto nei primi giorni di settembre dall’istituto Emrhod Consulting, in collaborazione con l’emittente televisiva “Attasia Tv”, su un campione di 1.000 individui provenienti da tutti i governatorati della Tunisia. Per quanto riguarda le elezioni legislative, il Partito dei costituzionalisti liberi (Pdl, formazione politica nostalgica del regime di Ben Ali e capitanata dalla vulcanica deputata Abir Moussi) si conferma primo partito con il 36 per cento e ben 13 punti di vantaggio sul partito islamico Ennahda, in seconda posizione con il 23 per cento. Distanziato in terza posizione il partito liberale Qalb Tounes con l'8 per cento delle intenzioni di voto, seguito dai radicali islamici di Al Karama (6 per cento) e dalla Corrente democratica (5 per cento). Ancora più indietro Tahya Tounes e il movimento Echaab con rispettivamente il 3 e il 2 dei voti. (segue) (Tut)