Tunisia: sondaggio, presidente Saied e Abir Moussi in cima alle intenzioni di voto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In caso di consultazioni presidenziali, Saied raccoglierebbe il 56 per cento dei voti, in aumento di circa 10 punti rispetto a luglio. Al secondo posto si piazzerebbe la Moussi con il 17 per cento delle preferenze, in calo di due punti percentuali rispetto a luglio. Il leader del partito liberale Qalb Tounes e magnate dei media Nabil Karoui si piazzerebbe invece al terzo posto con il 6 per cento dei voti (-2 punti) seguito dal suo vice Safi Said che raccoglierebbe il 5 per cento (-2 punti). Al quinto posto, l'ex ministro della Salute, Abdellatif Mekki, esponente di Ennahda, con il 3 per cento (tre punti in meno rispetto a luglio). Migliora invece il leader della Coalizione radicale Al Karama, l’avvocato Seifeddine Makhlouf, in sesta posizione con il 3 per cento (due punti in più). Il presidente di Tahya Tounes, l’ex premier Youssef Chahed, e il presidente della Corrente democratico, Mohamed Abbou, chiudono la classifica rispettivamente con il 2 e l'1 per cento (-1 punto per ciascuno). (segue) (Tut)