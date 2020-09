Tunisia: sondaggio, presidente Saied e Abir Moussi in cima alle intenzioni di voto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il secondo sondaggio Emrhod Consulting ha registrato anche il tasso di soddisfazione dell'operato delle tre presidenze (della Repubblica, del governo e del parlamento) nel mese di settembre. Il capo dello Stato gode di un tasso di soddisfazione pari al 58 per cento, leggermente in aumento rispetto a luglio (54 per cento) ma inferiore a giugno quando sfiorò il 65 per cento. D'altra parte, il capo del governo dimissionario, Elyes Fakhfakh, è passato dal 50 per cento di giugno al 24 per cento di luglio, prima di toccare il fondo al 22 per cento a settembre. Il presidente dell’Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp) nonché leader di Ennahda, Rached Ghannouchi, è invece rimasto stabile al 14 per cento. (Tut)