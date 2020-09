Lombardia: M5s mostra scatoloni in aula Consiglio regionale, giunta Fontana deve andare a casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo del Movimento cinque Stelle, alla fine dell'intervento del capogruppo Massimo De Rosa in Consiglio regionale della Lombardia, dove è in discussione la mozione di sfiducia al governatore Attilio Fontana, ha mostrato in aula degli scatoloni per un trasloco, con scritti i nomi di ogni assessore della giunta per invitarli "ad andare a casa", oltre a uno scatolone specifico per la consigliera dell'opposizione di Italia viva, Patrizia Baffi, che aveva da poco terminato il suo intervento, dove aveva annunciato che non voterà la mozione. "Se non siete in grado di intervenire potete andare a casa - ha dichiarato in aula De Rosa - per questo vi abbiamo portato anche degli scatoloni, mettete dentro le vostre cose e ve ne andate a casa, magari ne diamo uno anche alla consigliera Baffi, che si trova tanto bene con la maggioranza". "Nell'interesse dei lombardi, Fontana, i suoi assessori e questa maggioranza devono andare a casa - ha aggiunto De Rosa - Hanno dato prova per mesi di incompetenza e incapacità; non sono assolutamente in grado di gestire la nuova fase di pandemia e il rilancio della Lombardia. Cittadini e imprese non meritano di essere danneggiati ulteriormente da un'amministrazione che non sa ammettere i propri errori, cambiare strategia, e che pretende di avere l'autonomia senza sapere usare quella che già, per esempio nella sanità. La Lombardia - ha concluso - ha bisogno urgente di una visione di futuro". (Rem)