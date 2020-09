Colleferro: omicidio Monteiro, legale fratelli Bianchi "testimoni scagionano miei assistiti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La principale testimone, quella che sostiene di aver visto Gabriele Bianchi picchiare Willy, “ha descritto il vestiario del mio assistito in modo completamente diverso da come era realmente vestito nella notte tra sabato e domenica scorsa”. Lo dice l’avvocato Massimiliano Pica al termine dell’interrogatorio di garanzia avvenuto questa mattina in carcere a Rebibbia. Gabriele Bianchi, insieme al fratello Marco, Francesco Belleggia e Mario Pincarelli sono indagati per l’omicidio preterintenzionale del 21enne Willy Monteiro. “La testimone sostiene che Gabriele indossava jeans, camicia e gilet. Ma Gabriele ave pantaloni chiari, una camicia scusa e mocassini, abiti sequestrati dai carabinieri. Inoltre abbiamo testimoni che sostengono die essere stati sul posto e di essere certi che i miei assistiti non hanno toccato il ragazzo poi morto”.(Rer)