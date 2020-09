Scuola: Azzolina, numeri supplenze in linea con anni scorsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I numeri rispetto alle supplenze in vista della riapertura delle scuole "sono in linea con quelle degli anni scorsi. La cifra dei 250 mila non risulta agli atti del ministero". Lo ha chiarito il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, che nel corso dell'audizione davanti alla commissione Istruzione del Senato sull'avio dell'anno scolastico ha risposto alle polemiche circa i numeri sugli insegnati supplenti alla riapertura degli istituti. (Rin)