Speciale infrastrutture: Slovenia, al via campagna per la sicurezza nel trasporto ferroviario

- Le Ferrovie della Slovenia insieme alla polizia di Stato hanno avviato un'azione preventiva di verifica del comportamento dei passeggeri sui treni e presso i passaggi a livello. L'obiettivo della campagna, che durerà una settimana, è quello di migliorare la sicurezza ferroviaria complessiva nel paese. Secondo quanto riporta la stampa locale, sono 38 mila i passeggeri che viaggiano in treno ogni giorno mentre sono 721 i passaggi a livello distribuiti sul territorio nazionale. Si prevede che circa 10 mila studenti quest'anno andranno a scuola in treno e per questo motivo verrà prestata ancora più attenzione alla sicurezza dei trasporti nella prima parte di settembre, secondo quanto reso noto dalle forze di polizia. La campagna è coordinata dall'associazione europea di polizia per la sicurezza ferroviaria, Railpol. (Lus)