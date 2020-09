Speciale infrastrutture: enti locali, Grimoldi (Lega), Sala critica Città metropolitana? Ha ragione, ma a Milano la guida lui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini Premier Paolo Grimoldi in una nota dice di essere "d'accordo con Giuseppe Sala quando lamenta il malfunzionamento della città metropolitana, perché - spiega - se c'è una istituzione che proprio non funziona, un'istituzione che è anche sostanzialmente in default, un ente che di fatto mette solo autovelox, che non asfalta neppure i marciapiedi e che non garantisce investimenti sulle infrastrutture scolastiche neppure per garantire sicurezza, è proprio la città metropolitana di Milano". "I Comuni della cintura metropolitana di Milano - prosegue Grimoldi - sono completamente dimenticati e sono stati coinvolti solo per la distribuzione coatta dei clandestini ai tempi del pessimo prefetto Lamorgese, per il resto zero assoluto. Anzi, un disastro assoluto". "Per cui sono d'accordo con le critiche di Sala, anche se gli ricordo che a guidare la città metropolitana è proprio lui, il sindaco di Milano, caso mai lo avesse dimenticato", conclude l'esponente del Carroccio. (com)