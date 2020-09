Speciale infrastrutture: Ue, Cdp, possiamo essere player riferimento per Recovery plan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cassa depositi e prestiti svolgerà tre ruoli per la messa a terra del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, il Recovery plan italiano: contributo all'ideazione di progetti; sponsor dei progetti; e finanziatore/investitore nei progetti. Lo ha chiarito Paolo Calcagnini, vicedirettore generale Cassa depositi e prestiti nel corso dell'audizione sull’individuazione delle priorità nell’utilizzo del Recovery fund davanti alla commissione Bilancio della Camera. Nel dettaglio, parlando dell'ideazione dei progetti, questa si manifesta nel supporto al Comitato tecnico di valutazione (Ctv) del Comitato interministeriale per gli affari europei (Ciae) mediante la partecipazione a due gruppi di lavoro finalizzati a: definire le linee essenziali del piano nazionale per la ripresa e la resilienza e valutare i progetti sulla base dei criteri definiti dalla Commissione europea. Cdp, inoltre, si farà sponsor per la presentazione di proposte progettuali focalizzate sullo sviluppo delle principali infrastrutture del paese e sul supporto del tessuto imprenditoriale in collaborazione con le società del gruppo e le società partecipate. (Rin)