Speciale infrastrutture: Sud, Bankitalia, rinnovamento Pa e infrastrutture particolarmente rilevante nel Mezzogiorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dato che le difficoltà italiane sono amplificate nel Mezzogiorno, gli effetti di un’azione di rinnovamento dell’amministrazione pubblica, delle infrastrutture, tradizionali e innovative, della scuola possono essere particolarmente rilevanti al Sud. Così Fabrizio Balassone, capo del Servizio struttura economica della Banca d’Italia, durante la sua audizione odierna in commissione Bilancio alla Camera dei deputati. “Nelle regioni meridionali deve innanzitutto migliorare l’ambiente in cui le imprese operano, in primo luogo con riferimento alla tutela della legalità: è più ampio il ritardo tecnologico da colmare, inferiore l’efficacia delle politiche pubbliche, più difficoltoso il completamento degli investimenti”, ha detto. (Rin)