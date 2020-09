Speciale infrastrutture: Ue, Fracassi (Cgil) su Recovery Fund, sbagliato frammentare in una miriade di progetti le risorse europee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarebbe sbagliato frammentare in una miriade di progetti le risorse europee: soprattutto per attuazione del Recovery e resilience facility - è necessario pensare e strutturare un luogo e soggetto unico di progettazione ed esecuzione. Così la segretaria confederale Cgil Gianna Fracassi all'Audizione informale di rappresentanti di Cgil, Cisl, Uil e Ugl sull’ individuazione delle priorità nell'utilizzo del Recovery Fund alla Camera dei deputati. "Coerenza tra obiettivi del piano nazionale di ripresa e resilienza, sia territoriali ma anche grandi soggetti economici. C'è la necessità di favorire maggior coinvolgimento possibile delle parti economiche e sociali. C'è bisogno di una riforma fiscale organica finalizzata alla progressività ed equità; sistema universale di ammortizzatori, contrasto al lavoro nero, intervento strutturale sul livello di istruzione, legge nazionale su autosufficienza. Chiediamo che vi sia attenzione sia a divari nord sud ma anche alle aree interne centro periferia, attenzione a progetti che coinvolgano giovani e donne. Le priorità per noi sono: sanità, istruzione, lavoro sostenibile, riconversione ecologica e decarbonizzazione, infrastrutture e digitalizzazione", aggiunge. (Rin)