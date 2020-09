Speciale infrastrutture: Siria, vicepremier russo Borisov, con Damasco accordo per oltre 40 progetti energetici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso di una sua visita in Siria a capo di una delegazione, il vicepremier russo Yurijj Borisov ha evidenziato come i colloqui con le autorità siriane siano state fruttuosi. Lo riferisce il portale d'informazione siriano "Enab Baladi". Borisov ha aggiunto che Mosca e Damasco hanno raggiunto un accordo su quaranta progetti nel settore energetico che includono la ricostruzione di infrastrutture, l’edificazione di nuove centrali elettriche e l’estrazione di petrolio in alto mare. Il vicepremier russo ha specificato che "un contratto è stato firmato per l'esplorazione e l'estrazione di petrolio e gas da parte di un'azienda russa al largo delle coste siriane" e ha espresso la speranza di firmare un accordo commerciale con il governo siriano durante la propria prossima visita a Damasco in dicembre. Borisov ha evidenziato che "la maggior parte delle aree ricche di idrocarburi sono al di fuori del controllo del governo di Damasco, il che impedisce a quest'ultimo di commerciale in un'importante fonte di reddito come il petrolio. Lo stesso si dica per i terreni agricoli, tanto che la Siria è passata dall'esportare grano a divenirne un paese importatore". Le dichiarazioni di Borisov sono giunte nel corso di una conferenza stampa congiunta con il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov (in visita in Siria per la prima volta dal 2012) e con l'omologo siriano di quest'ultimo, Walid al Muallem. (Res)