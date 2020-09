Speciale infrastrutture: ict, ministro Pisano al "Corriere della Sera", puntare su cloud e tecnologia 5G per un Paese digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma la rete è 'strategica', non si capisce perché lasciare il controllo a un soggetto privato. "Nel nostro Paese esiste un'economia di mercato e i privati hanno ruolo essenziale. In un campo strategico come quello della rete la funzione di indirizzo dello Stato non richiede certo di fare a meno di privati. E lo Stato dovrà assicurare che il complesso dell'operazione sia nell'interesse della collettività e della competitività dell'intero Paese". Per quel riguarda i fondi Ue per la digitalizzazione, "il governo e vari uffici hanno lavorato anche in agosto per mettere a punto quello che possiamo paragonare a un mosaico: ogni tassello è un progetto per investimenti da realizzare con i 209 miliardi del Recovery Fund. Il lavoro sui tasselli è in corso. C'è consultazione costante tra ministri e collaboratori. Il mio Dipartimento sta concentrando gli sforzi su 4 campi strategici: 1)infrastrutture e sicurezza, 2) dati e interoperabilità, 3) servizi digitali e piattaforma, 4) competenze digitali e innovazione". (Res)