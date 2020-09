Speciale infrastrutture: Mulone (Ubs) a "Il Sole 24 Ore", puntare su sanità e formazione, serve un'Italia sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I denari del recovery fund sono una grande "opportunità", che "non va sprecata". E per questo ora tutte le risorse andranno incanalate su direttrici specifiche: formazione, sanità e infrastrutture fisiche e digitali. Con un paradigma unico che accomuni gli sforzi: la sostenibilità. Riccardo Mulone, responsabile Ubs Italia, in una intervista a "Il Sole 24 Ore" prova a fare una sintesi di quelle che, grazie ai denari dell'Europa, dovranno diventare le priorità del paese. Non può esistere un'Italia in ripresa senza un'Europa forte e uno scenario internazionale quantomeno in recupero. "Questa crisi sanitaria ha inflitto un colpo durissimo agli equilibri socio-economici globali. Fino ad oggi i mercati più rilevanti sono stati sostenuti dalle iniezioni di liquidità delle banche centrali ma in prospettiva non può bastare. È vero che il picco si è spostato, ora sta colpendo aree più fragili sul piano sanitario ma in Europa si vive ancora l'incertezza su come sarà l'autunno, si registrano focolai in diverse aree e permane quel senso di precarietà rispetto alla battaglia che si sta combattendo contro il Covid". "L'emergenza sanitaria - aggiunge il manager - continuerà dunque a condizionare scelte politiche e fiscali soprattutto dei paesi più trasparenti e democratici". A questo si sommano le elezioni negli Stati Uniti. "In autunno ci saranno anche le presidenziali americane che, rispetto al passato e alla luce del contesto, sembrano incidere meno sui mercati internazionali. Tuttavia si guarda con attenzione pure a questo. Il candidato democratico Joe Biden promette distensione sul fronte delle relazioni internazionali, con la Cina soprattutto, green economy e un ripensamento del modello sanitario a tutela delle fasce più deboli. La buona notizia sul fronte europeo, invece, è che sebbene ci sia stato un fortissimo dibattito sul recovery fund, davanti a quello che è stato individuato come un nemico comune, ossia la pandemia, l'Unione è riuscita a esprimere un consenso generale e da questo l'Europa ne è uscita più unita e rafforzata". (Res)