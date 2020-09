Speciale scuola: Mollicone-Ghera (Fd'I), Zingaretti rinvii apertura nel Lazio al 24 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fra banchi che arriveranno in ritardo, mancanza di cattedre, meno della metà di copertura delle supplenze, difficoltà di implementazione delle misure di sicurezza sanitaria, la scuola è in confusione totale. Raccogliamo l'appello dei dirigenti scolastici e chiediamo a Zingaretti di rinviare l'apertura delle scuole nel Lazio al 24 settembre. Ne va dei nostri ragazzi, che ancora non conoscono come potranno tornare in classe, delle famiglie, che devono avere certezze sull'apertura dell'anno scolastico, e dei costi dei contribuenti, che dovranno pagare i costi di sanificazione degli edifici scolastici per ben 3 volte". Così in una nota Federico Mollicone, deputato capogruppo di Fd'I, in commissione Istruzione, e Fabrizio Ghera, capogruppo di Fd'I in Consiglio Regionale del Lazio. (Com)