Ocse: coronavirus, impatto su scuola porterà a -1,5 per cento Pil mondiale questo secolo

- Le conseguenze della crisi provocata dal coronavirus sulla scolarità potrebbero portare a un calo dell'1,5 per cento del Pil mondiale in questo secolo. È quanto afferma l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo (Ocse) nel rapporto "Sguardo sull'educazione". "Le perdite registrate in materia di apprendimento porteranno a delle perdite in termini di competenze e le qualifiche hanno un impatto sulla produttività", si legge nel documento. "Il rafforzamento dei sistemi educativi deve essere al cuore dei piani dei governi per uscire da questa crisi e dotare i giovani di competenze di cui hanno bisogno per riuscire", ha afferma il segretario generale dell'Ocse, Angel Gurrìa durante la presentazione del rapporto. "È essenziale fare di tutto affinché la crisi non accentui le diseguaglianze in materia di educazione che sono emerse in molti paesi. La crisi attuale mette alla prova la nostra capacità di far fronte a delle perturbazioni di grande ampiezza. Ormai dobbiamo trarne tutte le conseguenze per costruire una società più resiliente", aggiunge Gurria. (Frp)