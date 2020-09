Russia: agenzia Fitch aggiorna previsioni economiche per il 2020, calo al 4,9 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le misure di bilancio anticrisi del governo rappresentano circa il 3,5 per cento del Pil e probabilmente impediranno un forte deterioramento del mercato del lavoro e aiuteranno a proteggere il reddito delle famiglie. La crescita sarà superiore al trend nel 2021-2022, ma il Pil non tornerà al livello precedente al virus fino all'inizio del 2022, poiché è previsto un inasprimento molto graduale dell'orientamento fiscale e monetario. Il commercio netto diventerà negativo nel 2021-2022 poiché i volumi delle esportazioni di petrolio rimarranno limitati dall'accordo Opec+, mentre il rafforzamento del rublo e la robusta domanda interna sosterranno la crescita delle importazioni. A seguito del recente forte indebolimento del rublo, in parte dovuto a fattori geopolitici e all'effetto di contagio della Bielorussia, prevediamo che l'inflazione acceleri al 3,9 per cento alla fine del 2020, ma sarà temporanea. Le revisioni al ribasso della stima del tasso neutrale reale da parte della Banca centrale russa a luglio all'1-2 per cento dal 2 al 3 per cento, suggeriscono che c'è più spazio per la banca centrale per tagliare ulteriormente i tassi affinché la politica monetaria rimanga accomodante . (Rum)