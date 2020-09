Burkina Faso: Unicef, oltre 535 mila bambini sotto i cinque anni sono gravemente malnutriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 535 mila bambini sotto i cinque anni in Burkina Faso soffrono di malnutrizione acuta, un livello senza precedenti. Lo denuncia oggi il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef) nel suo ultimo rapporto diffuso oggi, secondo cui circa 156.500 bambini sono “gravemente” malnutriti, il che li lascia nove volte più probabilità di morire rispetto ai bambini ben nutriti. "I fattori aggravanti che provocano il deterioramento della situazione nutrizionale dei bambini sono principalmente legati allo sfollamento delle popolazioni dovuto all'insicurezza, al ridotto accesso ai mezzi di sussistenza e al ridotto accesso all'assistenza sanitaria e alla nutrizione", ha affermato James Mugaju, vice rappresentante dell'Unicef in Burkina Faso. “La pandemia di coronavirus ha avuto un impatto brutale sulle famiglie e sulla loro capacità di provvedere ai bisogni primari dei loro figli. I bambini stanno pagando il prezzo più alto, affrontando una triplice crisi: sicurezza, salute e cibo”, ha aggiunto. Il Burkina Faso, un paese senza sbocco sul mare nell'Africa occidentale, ha oltre un milione di sfollati interni, il 60 per cento dei quali sono bambini e 3,3 milioni soffrono di grave insicurezza alimentare. (segue) (Res)