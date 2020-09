Burkina Faso: Unicef, oltre 535 mila bambini sotto i cinque anni sono gravemente malnutriti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'indagine, la città di Gorom-Gorom, nella regione del Sahel, e il sito di Barsalogho per gli sfollati interni, nella regione Centro-settentrionale, sono i più colpiti: qui i bambini sotto i cinque anni che soffrono di malnutrizione acuta globale sono rispettivamente il 18,4 e il 16,1 per cento, percentuali che superano la soglia di emergenza dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) del 15 per cento. Altrettanto allarmante è la situazione nelle comuni di Dori, Gorgadji, Bourzanga e Fada N'Gourma, tutte con un'alta prevalenza di malnutrizione acuta globale, che va dal 12,5 al ​​13,6 per cento. Anche i bambini nelle comuni di Barsalogho, Kongoussi, Ouahigouya, Kaya e Matiacoali hanno tassi di prevalenza di malnutrizione acuta, che vanno dall'8,6 al 9,6 per cento. Le aree in cui i bambini sono particolarmente colpiti dalla malnutrizione acuta sono anche quelle con il maggior numero di famiglie con grave insicurezza alimentare, afferma l'Unicef, chiedendo maggiori sforzi per garantire la continuità dei servizi nutrizionali per fornire un pacchetto integrato di prevenzione e trattamento della malnutrizione da raggiungere i bambini in urgente bisogno. "Questo è essenziale perché una buona alimentazione per i bambini, fin dai primi giorni e mesi, li protegge da malattie e infezioni e li aiuta a riprendersi quando si ammalano", ha detto Mugaju. (segue) (Res)