Burkina Faso: Unicef, oltre 535 mila bambini sotto i cinque anni sono gravemente malnutriti (3)

- L'Unicef e i suoi partner hanno intensificato la loro risposta e gli operatori sanitari della comunità sono stati mobilitati per recarsi nelle aree più remote per controllare e curare i bambini malnutriti a livello comunitario, dove forniscono anche consigli sulle migliori pratiche alimentari per neonati e bambini piccoli, anche in situazioni di emergenza. L'agenzia delle Nazioni Unite sostiene anche le autorità sanitarie e sta rafforzando gli sforzi per procurarsi e fornire alimenti terapeutici, come latte e alimenti terapeutici pronti per l'uso, per curare la malnutrizione acuta. Più di 52.600 cartoni e circa 737 tonnellate di cibo terapeutico sono stati consegnati alle strutture sanitarie e 51.685 bambini affetti da malnutrizione acuta grave sono stati curati da gennaio. Il vice rappresentante dell'Unicef, James Mugaju, ha sottolineato l'importanza di lavorare insieme per sostenere i bambini. "Ragazze e ragazzi ben nutriti assicurano un buon sviluppo fisico e cognitivo, che darà loro pari opportunità per crescere realizzati e raggiungere il loro pieno potenziale", ha detto. (Res)