Riforme: Di Mario, taglio parlamentari non esaustivo, procedere per step

- “Consiglierei di procedere per step. Meno di due settimane ci dividono dal referendum sul taglio dei parlamentari, poi come abbiamo sempre fatto a livello di governo, si discute delle proposte di riforma e si trova sempre una soluzione”. Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, a margine dell’inaugurazione della 31esima edizione di “Milano Unica” a Rho Fieramilano, ha risposto a chi gli chiedeva se la riforma sul taglio dei parlamentari sia propedeutica al superamento del bicameralismo perfetto. “Io penso - ha aggiunto Di Maio - che il taglio dei parlamentari non possa essere esaustivo di per sé, perché è solo il taglio di parlamentari, ma è il primo passo di un processo di modernizzazione dell’Italia che comunica al mondo che alcune questioni che vedevano degli sprechi le si sta riportando ai livelli europei”. (Rem)