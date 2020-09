Riforme: Di Maio, Pd per il sì al referendum rafforza alleanza di governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- (Segue) “Il ‘sì’ al referendum permetterà ai cittadini di tagliare 345 parlamentari e portarci ai livelli europei”, ha aggiunto il ministro degli Esteri, assicurando che “allo stesso tempo terremo fede ai patti sia sulla legge elettorale, sia sulle modifiche sui regolamenti parlamentari”. “Le stesse opposizioni dichiarando di votare per il ‘sì’ sono coerenti con la legge che hanno votato in Parlamento in passato”, ha osservato Di Maio, ricordando che in quarta lettura “questa legge costituzionale è stata votata sostanzialmente all’unanimità dalla Camera”. “Votare ‘sì’ e dire di votare ‘sì’ da parte di tutte le forze politiche e anche quelle di opposizione è un atto di coerenza rispetto a quello che hanno votato in Parlamento”, ha concluso il ministro. (Rem)