Speciale energia: Romania-Ucraina, istituito gruppo di lavoro congiunto

- Romania e Ucraina hanno deciso di istituire un gruppo di lavoro sulle questioni energetiche. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, in una conferenza congiunta a Bucarest con l'omologo romeno Bogdan Aurescu. "Insieme al mio omologo romeno, Bogdan Aurescu, abbiamo deciso di istituire un gruppo di lavoro sulle questioni energetiche", ha detto Kuleba. "Sarà un errore fondamentale se non ci rendiamo conto del potenziale che abbiamo, soprattutto nel campo dell'energia e delle infrastrutture. Per questo abbiamo discusso dell'apertura del valico Orlovka-Isaccea, del collegamento tramite traghetto tra i due paesi, e per risolvere le questioni amministrative. Si è parlato anche di progetti ambiziosi in campo energetico, soprattutto quelli legati a elettricità e gas. Abbiamo deciso di istituire un gruppo di lavoro sulle questioni energetiche e attendiamo con impazienza che i nostri colleghi del ministero dell'Energia di Ucraina e Romania, insieme a società private, inizino discussioni sulla questione", ha affermato il ministro Kuleba che ha ringraziato la Romania per aver sostenuto l'integrità territoriale e la sovranità dell'Ucraina, sottolineando l'importanza della sicurezza sul Mar Nero. (Rob)