Speciale energia: Tamburi (Enel), per la transizione fondamentale ridurre tempistiche autorizzazioni

- Nel processo di transizione energetica bisogna lavorare anche sull’eolico e sul fotovoltaico: la capacità installata del primo deve raddoppiare con diecimila nuovi megawatt di pale eoliche in Italia, e molto di più deve essere fatto per il secondo. Così Carlo Tamburi, amministratore delegato di Enel Italia, durante la sua audizione odierna in commissione Bilancio alla Camera sul Recovery fund. “Come si è visto anche nelle discussioni degli ultimi giorni in materia di semplificazioni, se le autorizzazioni non arriveranno in tempi rapidi o comunque facilitati rispetto alle norme precedenti questi obiettivi non saranno raggiungibili, ed è importantissimo mantenerli”, ha detto. (Rin)