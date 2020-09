Speciale energia: Tamburi (Enel), al governo proposti 10 progetti in materia di rinnovabili ed economia circolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enel ha proposto al governo dieci progetti nel quadro delle strategie che sta portando avanti su temi come l’accelerazione delle rinnovabili, il processo per il rilascio delle autorizzazioni o l’economia circolare. Così Carlo Tamburi, amministratore delegato di Enel Italia, durante la sua audizione odierna in commissione Bilancio alla Camera sul Recovery fund. “Un progetto particolarmente importante riguarda il nostro impianto di Catania per la produzione di pannelli fotovoltaici, che oggi ha una capacità produttiva di circa 200 megawatt: riteniamo sia possibile decuplicare questo valore e dare il via alla produzione di idrogeno per l’Ilva”, ha spiegato. Un altro tema interessante, ha continuato, riguarda l’elettrificazione dei porti. “Abbiamo avanzato alcune proposte per fare sì che la mobilità delle navi da crociera e commerciali possa essere totalmente elettrificata, o comunque che non vengano utilizzati i motori ausiliari durante le soste in porto: ciò potrebbe avvicinarci a Spagna e Grecia e contribuire alla nascita di un polo europeo dei porti sostenibili”, ha concluso. (Rin)