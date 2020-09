Speciale energia: Spagna, Audax Renovables lancia obbligazioni da 20 milioni per 4 impianti fotovoltaici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica spagnola Audax Renovables ha lanciato obbligazioni "verdi" per 20 milioni di euro che avranno una scadenza di 2 anni per finanziare la costruzione di 8 impianti di generazione di energia fotovoltaica con una capacità complessiva di 65 Gwh, equivalenti al consumo annuo di oltre 19 mila famiglie. Audax Renovables ha sottolineato in una nota che questa operazione ha suscitato "grande interesse" tra gli investitori ed ha confermato il suo impegno per la crescita della sua attività di generazione di energia rinnovabile. Nello specifico, 4 degli impianti si trovano a Toledo e a Guadalajara, entrambi nella comunità di Madrid. (Spm)