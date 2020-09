Colleferro: omicidio Monteiro, i fratelli Bianchi rispondono al Gip "mai toccato Willy"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non Abbiamo toccato Willy e neanche abbiamo visto chi lo ha picchiato”. I fratelli Marco e Gabriele Bianchi, principali indagati per la morte di Willy Monteiro, ucciso a calci e pugni nella notte tra sabato e domenica a Colleferro, hanno risposto alle domande rivolte loro dal Gip Giuseppe Boccarato del tribunale di Velletri nel corso dell’interrogatorio di garanzia che si è svolto in carcere a Rebibbia. Al loro fianco l’avvocato Massimiliano Pica. I due indagati hanno contestato ogni addebito sostenendo di non aver neanche sfiorato il giovane poi morto. (Rer)