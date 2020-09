Scuola: Azzolina, rischio zero non esiste, serve sforzo di tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo consapevoli del fatto che il rischio zero non esista, anche a scuola. Proprio per questo sarà fondamentale il senso di responsabilità di ciascuno e il rispetto delle Linee guida e dei Protocolli emanati insieme alle competenti autorità sanitarie". Lo ha affermato il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, nel corso dell'audizione davanti alla commissione Istruzione del Senato sull'avvio dell'anno scolastico. In queste settimane, ha aggiunto, "c’è stato il massimo sforzo da parte di tutti per il conseguimento di un risultato che riguarda il Paese intero. E' stato poi fatto un lavoro di sintesi comune, nell’interesse generale". Per il ministro, "la scuola ha fatto squadra, lavorando compatta e dimostrando abnegazione e spirito di sacrificio, per il bene di tutti e tutte". (Rin)