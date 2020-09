Coronavirus: in Sardegna sette casi a Quartu e due a Sarroch e La Maddalena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Passano di 27 a 34 i casi di positività al Coronavirus a Quartu Sant'Elena, nel cagliaritano, terza città della Sardegna. Lo rende noti il sindaco Stefano Delunas: "Per 4 di queste persone – spiega il primo cittadino quartese - si è reso necessario il ricovero ospedaliero, le altre 30 sono per lo più asintomatiche e possono trascorrere questo periodo nelle proprie abitazioni, rigorosamente in quarantena, in attesa che il nuovo tampone certifichi la scomparsa del virus – scrive il sindaco quartese Stefano Delunas – Vorrei tuttavia ricordare ai miei concittadini che sebbene essere asintomatici non comporta problemi di salute per sé, implica comunque la possibilità di contagio, in particolare per i propri familiari. E in considerazione del fatto che adulti e soprattutto anziani sono soggetti a rischio, dobbiamo essere previdenti anche per tutelare i nostri cari. Pertanto, con l'obiettivo di fermare l'avanzata del virus nella nostra città, chiedo ancora una volta la massima attenzione da parte di tutti". (segue) (Rsc)