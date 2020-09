Coronavirus: in Sardegna sette casi a Quartu e due a Sarroch e La Maddalena (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuovo caso di positività anche a La Maddalena: si tratta di un uomo che è arrivato al Pronto Soccorso e questa notte è stato trasportato in ospedale fuori dall'isola. "Auguriamo, come per tutti, che si riprendano presto – dichiara l sindaco maddalenino Luca Montella – Il caso è seguito dalle varie autorità sanitarie interessate. Raccomando vivamente ai soggetti che saranno allertati di osservare scrupolosamente le prescrizioni. Sarà l'autorità sanitaria ad individuare i soggetti eventualmente da sottoporre ad accertamenti. Innalziamo la guardia nel fare sempre maggiore attenzione". (segue) (Rsc)