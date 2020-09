Coronavirus: in Sardegna sette casi a Quartu e due a Sarroch e La Maddalena (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche un residente di Sarroch, nel cagliaritano è risultato positivo al virus. Il sindaco Salvatore Mattana fa sapere che "il Servizio di Igiene Pubblica ha già attivato le procedure sanitarie per verificare la rete dei contatti con il cittadino, che si trova in buone condizioni di salute, al fine di contenere la trasmissione del virus. Vi chiedo la massima collaborazione e di essere responsabili, come avete sempre dimostrato di essere, e di rispettare queste norme essenziali per prevenire ulteriori situazioni di rischio per la nostra cittadinanza". (Rsc)