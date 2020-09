Scuola: Azzolina, racconti ingiusti a carico settore, respingo insinuazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, nel corso dell'audizione davanti alla commissione Istruzione del Senato sull'avvio dell'anno scolastico ha voluto ricordare che "il primo settembre è iniziato l’anno scolastico: la scuola è ripartita e le nostre studentesse e i nostri studenti in parte sono già tornati in classe" ma "abbiamo letto, in questi ultimi giorni, racconti ingiusti a carico della scuola". Titoli che "fanno riferimento a docenti che non volevano sottoporsi al test sierologico, che non volevano svolgere i percorsi di integrazione e recupero degli apprendimenti, che volevano dichiararsi lavoratori fragili in massa per non tornare in aula. Niente di più falso", ha aggiunto il ministro sottolineando che "sulla scuola si fanno troppe semplificazioni e narrazioni al ribasso che, in casi come questi, rischiano persino di danneggiare una intera categoria, quella dei docenti, che tanto ha dato e continua a dare alle nuove generazioni, conducendole per mano verso il loro futuro. Respingerò sempre con forza le insinuazioni che mirano a gettare discredito sulle istituzioni scolastiche e su chi ci lavora", ha concluso. (Rin)